Vaccini ai bimbi 0-5 anni? Il pediatra: “Sperimentazione in corso, aspettiamo i risultati” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni per loro cominceranno giovedì 16 dicembre e ora si apre la possibilità che vengano estese ai piccolissimi da 0 a 5 anni indicativamente nella prima metà del 2022. Ad anticiparlo, nei giorni scorsi, è stato il presidente dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e componente del Cts (Comitato tecnico scientifico), Giorgio Palù: “Moderna e Pfizer stanno già facendo la Sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese”. Lo ha spiegato intervenendo al Live In Courmayeur su Sky Tg24, osservando: “Non sono un divinatore ma è verosimile” che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per la fascia 0-5 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11. Le somministrazioni per loro cominceranno giovedì 16 dicembre e ora si apre la possibilità che vengano estese ai piccolissimi da 0 a 5indicativamente nella prima metà del 2022. Ad anticiparlo, nei giorni scorsi, è stato il presidente dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e componente del Cts (Comitato tecnico scientifico), Giorgio Palù: “Moderna e Pfizer stanno già facendo lanei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese”. Lo ha spiegato intervenendo al Live In Courmayeur su Sky Tg24, osservando: “Non sono un divinatore ma è verosimile” che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per la fascia 0-5 ...

