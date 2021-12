V-Day pediatrico Lazio | Zingaretti “Vaccinare bambini atto d’amore”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “È una festa, della vita, del coraggio, del futuro. Faccio un appello ai genitori,i nostrisignifica amarli. Con questo uteriore passo ci libereemo dal Covid”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, in occasione del V-DAYcon le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni allo Spallanzani. mat/pc/gtr su Il Corriere della Città.

...dei contagi in Italia nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2021 Ore 15.40 - Vaccinati contro il Covid i primi bambini allo Spallanzani di Roma V -...Dieci anni da compiere a fine mese, il bambino è uno tra i primi a vaccinarsi nel centroNuovo Regina Margherita a Roma, dove alle 15 ha preso il via il V -sulla vaccinazione ...Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute)() - Era il 27 dicembre del 2020 e allo Spallanzani di Roma partiva la campagna vaccinale anti-Covid. Oggi, a un anno di distanz ...ROMA (ITALPRESS) - Parte dall'Hub vaccinale pediatrico dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma il V-DAY ...