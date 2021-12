Uomini e donne, bufera su Andrea Nicole: "D'accordo con Ciprian, vi vedevate in segreto" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La tronista ha deciso di uscire dal programma con Ciprian dopo avere trascorso una notte con lui di nascosto dalla redazione. Per molti i due si sarebbero frequentati in gran segreto per settimane e in studio è esplosa la polemica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La tronista ha deciso di uscire dal programma condopo avere trascorso una notte con lui di nascosto dalla redazione. Per molti i due si sarebbero frequentati in granper settimane e in studio è esplosa la polemica

