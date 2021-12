Traffico Roma del 15-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto in centro nei pressi di piazza della Repubblica a lato via XX Settembre Ci sono code ancora su via Parigi e via Vittorio Emanuele Orlando per un incidente accaduto all’incrocio delle due strade rallentamenti per incidenti anche all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via di Centocelle e poi nel quartiere Trieste rallentamenti in piazza Istria anche qui per i denti all’altezza di Corso Trieste andiamo invece in centro nei pressi di piazza Barberini chiusa via Molise per una manifestazione in atto nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico viviate su ristorante via Veneto le linee bus 61 62 85 492 e 590 il termine della protesta È previsto alle 14 un’altra manifestazione in corso fino alle 13:30 nei pressi della sede INPS in via Ciro il Grande possibili poi dei disagi per il ...