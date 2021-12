Sparisce stop vendita e affitto case ‘sprecone’ | Ue ci ripensa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Commissione Europea fa marcia indietro sulla proposta di direttiva sull’efficienza energetica degli immobili. Nella proposta avanzata oggi,il divieto di affittare e vendere gli immobili più inefficienti dal punto di vista energetico se non ristrutturati entro certe date, che era invece presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi. “Ci sono diversi modi per raggiungere l’obiettivo dei requisiti minimi – spiega un alto funzionario Ue – e noi di certo non proponiamo” un divieto di vendere o affittare gli immobili più inefficienti. In un Paese come l’Italia, ricco sia di proprietari diche di immobili inefficienti dal punto di vista energetico, anche perché spesso non di nuova costruzione, un divieto simile, anche se avrebbe dovuto essere tradotto nell’ordinamento italiano dal legislatore, avrebbe comportato difficoltà politiche ...