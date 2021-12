Salernitana a rischio esclusione dalla serie A? Entro fine mese necessaria la cessione

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La "bomba"esplode a pochi giornipartita- Inter . Come riporta Il Mattino , domani è in programma un vertice per ladella società campana guidata dal presidente Claudio ...

La "bomba"esplode a pochi giorni dalla partita- Inter . Come riporta Il Mattino , domani è in programma un vertice per la cessione della società campana guidata dal presidente Claudio Lotito con il presidente federale Gabriele ...... con il 4 - 0 dell'Udinese sul Crotone e con la vittoria del Genoa per 1 - 0 sulla, ... COPPA D'AFRICA A- Come riporta Sportmediaset, la Coppa delle nazioni africane 2021 potrebbe ...Shevchenko trova la prima vittoria sulla panchina del Genoa e passa agli ottavi di finale di Coppa Italia. Buona la prova del portiere Semper ...Continua l'emergenza infortuni in casa rossonera, soprattutto in attacco dove al momento ai box ci sono Ante Rebic, Rafael Leao, Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Il francese dovrebbe tornare ...