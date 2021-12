Sabrina Ferilli | esplosione di sensualità in versione ‘inverno’ | “Inizio a non avere parole…” – FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

Albe è arrivato ultimo nella classifica stilata dae per questo è finito automaticamente in sfida . Un risultato che non è per niente piaciuto alla coach Anna Pettinelli , che ha deciso di confrontarsi con il giovane cantante di Amici ...Il suo allievo Albe si è esibito come tutti gli altri cantanti durante la prova delle cover giudicata dall'attrice, ma la sua performance non ha convinto pienamente né la sua ...Anna Pettinelli affronta Albe e lo mette in guardia sul suo futuro ad Amici. Albe è arrivato ultimo nella classifica stilata da Sabrina Ferilli e per questo è finito automaticamente in sfida. Un risul ...Sabrina Ferilli ospite ad Amici viene insultata: E' una cafoncella Ieri ad Amici, tra i vari ospiti, c'era anche la grandissima amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli . La Ferilli è reduce da un'a ...