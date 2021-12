Raccontare Gianluca Vialli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vanity Fair realizza un ritratto di Gianluca Vialli, grande calciatore e grande uomo, capace di affrontare le sfide sportive della vita e dello sport con coraggio e passione. Ecco un estratto. Nella sua prima figurina in Serie B, nella Cremonese, a 17 anni, stagione 1981/82, era un ragazzetto ricciolo e segaligno, con le gambe sottili da uccello di palude. Poi lo comprò la Sampdoria in cambio di Alviero Chiorri, un grande talento che nella vita preferì fare altro. Ricordo quando si tinse i capelli di biondo per lo scudetto della Samp e quando passò alla Juventus, la sua destinazione naturale perchè il suo stile coincideva con il lato migliore, l’unico, dello stile Juventus. E ricordo gli anni del Chelsea, lo scontro con Gullit, i cravattini e i panciotti vistosi da italiano a Londra. In segno di beatitudine, dopo la finale è andato al Santuario ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vanity Fair realizza un ritratto di, grande calciatore e grande uomo, capace di affrontare le sfide sportive della vita e dello sport con coraggio e passione. Ecco un estratto. Nella sua prima figurina in Serie B, nella Cremonese, a 17 anni, stagione 1981/82, era un ragazzetto ricciolo e segaligno, con le gambe sottili da uccello di palude. Poi lo comprò la Sampdoria in cambio di Alviero Chiorri, un grande talento che nella vita preferì fare altro. Ricordo quando si tinse i capelli di biondo per lo scudetto della Samp e quando passò alla Juventus, la sua destinazione naturale perchè il suo stile coincideva con il lato migliore, l’unico, dello stile Juventus. E ricordo gli anni del Chelsea, lo scontro con Gullit, i cravattini e i panciotti vistosi da italiano a Londra. In segno di beatitudine, dopo la finale è andato al Santuario ...

Advertising

gianluca_biondo : Guardavo sempre i suoi video pur non capendo nulla di meccanica. Mi affascinava il suo modo di raccontare il suo la… - gianluca_prato : @phildancefc @11Giuliano É mancata per un problema cardiaco... nessuna connessione con vaccini o altri medicinali..… - Carmela_oltre : RT @channeldraw: Una mostra per raccontare sessant’anni di Amnesty. Tra gli autori delle immagini: Picasso, Miró, Mordillo, @McCurryStudios… -