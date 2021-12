Paura a Roma, irrompono col fucile in tabaccheria: «Questa è una rapina» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Momenti di Paura quelli passati a via Vacuna, in zona Tiburtina, dove oggi, nel tardo pomeriggio, una donna è entrata con un fucile ad aria compressa per tentare una rapina. Fuori, ad attenderla, il suo complice. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Al momento i due risultano fuggiti su una macchina. Erano le 17.50 di oggi 15 dicembre 2021 quando in una tabaccheria a via Vacuna, in zona Tiburtina, è entrata una donna munita di fucile. L’arma era ad aria compressa e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. La rapina non è andata a buon fine, ma la criminale è riuscita a darsi alla fuga insieme al suo complice, un uomo che l’attendeva fuori, facendo da “palo”. I “Bonny e Clyde Romani” sono scappati a bordo di un’auto che è, in seguito, risultata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Momenti diquelli passati a via Vacuna, in zona Tiburtina, dove oggi, nel tardo pomeriggio, una donna è entrata con unad aria compressa per tentare una. Fuori, ad attenderla, il suo complice. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Al momento i due risultano fuggiti su una macchina. Erano le 17.50 di oggi 15 dicembre 2021 quando in unaa via Vacuna, in zona Tiburtina, è entrata una donna munita di. L’arma era ad aria compressa e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Lanon è andata a buon fine, ma la criminale è riuscita a darsi alla fuga insieme al suo complice, un uomo che l’attendeva fuori, facendo da “palo”. I “Bonny e Clydeni” sono scappati a bordo di un’auto che è, in seguito, risultata ...

