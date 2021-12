Parlamento Ue, Macron affossa il Sassoli bis. "Non mi ricandido da presidente" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Macron affossa le speranze di un secondo mandato come presidente del Parlamento Europeo di David Sassoli. Dopo aver tastato il terreno in queste settimane Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 dicembre 2021)le speranze di un secondo mandato comedelEuropeo di David. Dopo aver tastato il terreno in queste settimane Segui su affaritaliani.it

Advertising

federico_bosco : Le riforme proposte dovranno essere approvate dai governi nazionali e dal Parlamento europeo, ci vorranno mesi e ta… - Diamante23 : RT @giuslagana: “Il Parlamento è un pantano, i parlamentari sono in vendita, Palazzo Chigi con Draghi è l’ufficio stampa del Presidente fra… - Affaritaliani : Parlamento Ue, Macron costringe Sassoli al passo indietro. 'Non mi ricandido' - Guvizzini : RT @giuslagana: “Il Parlamento è un pantano, i parlamentari sono in vendita, Palazzo Chigi con Draghi è l’ufficio stampa del Presidente fra… - 24Mattino : .@paolomieli: 'David #Sassoli non si ricandida alla presidenza del Parlamento Europeo, stoppato dall'intervento di… -