Pagamenti Inps dicembre 2021: bonus, RdC, assegno unico

Quando arrivano i Pagamenti Inps di dicembre 2021? L'ultimo mese dell'anno rappresenta un mese ricco di Pagamenti da parte dell'Inps: dall'erogazione del Reddito di Cittadinanza alla liquidazione della NASpI, passando per l'assegno unico temporaneo e il bonus bebè. Insomma, un calendario molto ricco di Pagamenti da parte dell'Inps. Per non perdere neanche una delle prestazioni spettanti è opportuno fare un attento riepilogo. Vediamo in dettaglio tutte le prestazioni erogate dall'Inps nel mese di dicembre 2021. Scadenze fiscali dicembre 2021: Iva, Imu, Pace fiscale. Il calendario

