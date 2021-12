Nuovo pasticcio di Speranza e Di Maio Ma tutti zitti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Di, questa cosa del tampone per chi viene in Italia, anche se vaccinato, è enorme. Ma noi facciamo finta di nulla. Vi chiedo solo di pensare a come avreste reagito se a farla fosse stato Conte. 07:14 Meno male che c’è Massimo Cacciari sulla Stampa… 09:44 Cartelle esattoriali, lo stato di emergenza su tutto tranne che sulle tasse racconta Il Giornale. 11:24 Quirinale, la Meloni vuole incidere sull’elezione delCapo dello Stato… 14:18 Caltagirone contro Mediobanca, e Del Vecchio lascia passare il piano. 14:55 La Commissione europea ci ripensa sulla casa, racconta il Messaggero. 15:35 Caro bollette, il governo continua a stanziare soldi per evitare i rincari. Ma quanto può durare? 17:00 Immigrazione, i morti in mare con Lamorgese sono di più rispetto alla gestione Salvini titola Libero e la Verità ...