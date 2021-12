Manovra 2022, Salvini: “Sciopero generale? Assurdo fermare l’Italia” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manovra 2022, Sciopero generale, e poi governo, rapporti con gli alleati e Quirinale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene sui temi di più stringente attualità ospite di Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena’ su La7. Lo Sciopero? “Assurdo fermare l’Italia”, afferma il leader della Lega. “Mi domando con quale criterio la Cgil faccia uno Sciopero generale quando per la prima volta il governo taglia le tasse a tutti”, rimarca Salvini. “Landini fa una battaglia ideologica”, dice parlando del segretario della Cgil. Al quale Salvini rivolge un appello: “Sediamoci al tavolo per risolvere i problemi. l’Italia sta già soffrendo, non è il momento di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021), e poi governo, rapporti con gli alleati e Quirinale. Il leader della Lega, Matteo, interviene sui temi di più stringente attualità ospite di Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena’ su La7. Lo? “”, afferma il leader della Lega. “Mi domando con quale criterio la Cgil faccia unoquando per la prima volta il governo taglia le tasse a tutti”, rimarca. “Landini fa una battaglia ideologica”, dice parlando del segretario della Cgil. Al qualerivolge un appello: “Sediamoci al tavolo per risolvere i problemi.sta già soffrendo, non è il momento di ...

Advertising

pbrex668 : RT @rtl1025: ?? E' vicino un accordo sulle modifiche al #Superbonus in #manovra: si va verso l'abolizione del tetto Isee di 25mila euro per… - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? E' vicino un accordo sulle modifiche al #Superbonus in #manovra: si va verso l'abolizione del tetto Isee di 25mila euro per… - occhio_notizie : Cartelle, 180 in più per pagare quelle in arrivo entro fine marzo 2022. Il compromesso trovato in maggioranza. Ecco… - rtl1025 : ?? E' vicino un accordo sulle modifiche al #Superbonus in #manovra: si va verso l'abolizione del tetto Isee di 25mil… - emaNieddu : RT @CislNazionale: ?? La manovra fiscale nella #leggedibilancio 2022. Vorrei sapere ... è vero o falso? Risposte a dubbi, curiosità, dettagl… -