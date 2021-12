L’Unione Ciechi di Salerno premia la fondazione Copernico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ Unione Ciechi della sezione di Salerno premia la fondazione Copernico. Presso la sede dei Salesiani L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus sezione Provinciale “Luigi Lamberti” nella ricorrenza del 13 dicembre, nel cuore dell’avvento, celebra la giornata dedicata a Santa Lucia, protettrice degli occhi, della vista e dei Ciechi con riconoscimenti ai suoi soci con 50 anni di appartenenza all’ associazione e a coloro che sono stati vicino collaborando e sostenendo i ragazzi Ciechi e Ipovedenti della sezione Provinciale “Luigi Lamberti”. Due sono stati i riconoscimenti che il Presidente dott. Raffaele Rosa ha attribuito all’assessore dottor Alessandro Ferrara e al dottor Antonio Piluso Presidente della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ Unionedella sezione dila. Presso la sede dei SalesianiItaliana deie degli Ipovedenti Onlus sezione Provinciale “Luigi Lamberti” nella ricorrenza del 13 dicembre, nel cuore dell’avvento, celebra la giornata dedicata a Santa Lucia, protettrice degli occhi, della vista e deicon riconoscimenti ai suoi soci con 50 anni di appartenenza all’ associazione e a coloro che sono stati vicino collaborando e sostenendo i ragazzie Ipovedenti della sezione Provinciale “Luigi Lamberti”. Due sono stati i riconoscimenti che il Presidente dott. Raffaele Rosa ha attribuito all’assessore dottor Alessandro Ferrara e al dottor Antonio Piluso Presidente della ...

