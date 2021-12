La Figc archivia il caso Suarez (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Procura della Figc ha deciso l'archiviazione del caso Suarez e del suo esame di italiano all'Università di Perugia: "dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia, infatti,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Procura dellaha deciso l'zione dele del suo esame di italiano all'Università di Perugia: "dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia, infatti,...

