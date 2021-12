Joan Mir e il titolo 2020 Suzuki: “Sottostimato, ma non da parte dei fan” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giunto ora l’epilogo di un lungo 2021, momento per tutti sospeso tra il fare un netto bilancio e i buoni propositi per la stagione successiva. Così di certo anche per l’ex campione del mondo MotoGP Joan Mir, quest’anno privato del tanto ambito titolo da Fabio Quartararo e arrivato solo terzo in classifica. Risultati finali che, tirate le somme, non sono da attribuire al solo maiorchino. Non tutte sue infatti le colpe, con una Suzuki che non pare aver tenuto il passo delle altre moto rivali in gara. Una significativa riconferma mancata quindi per la casa giapponese, gloriosa vincitrice della stagione 2020. Un riconoscimento che non avrebbe ricevuto però il dovuto valore, secondo il pilota spagnolo. Qui il suo amareggiato commento rilasciato a motorsport.com. Le parole amareggiate di Joan Mir È con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giunto ora l’epilogo di un lungo 2021, momento per tutti sospeso tra il fare un netto bilancio e i buoni propositi per la stagione successiva. Così di certo anche per l’ex campione del mondo MotoGPMir, quest’anno privato del tanto ambitoda Fabio Quartararo e arrivato solo terzo in classifica. Risultati finali che, tirate le somme, non sono da attribuire al solo maiorchino. Non tutte sue infatti le colpe, con unache non pare aver tenuto il passo delle altre moto rivali in gara. Una significativa riconferma mancata quindi per la casa giapponese, gloriosa vincitrice della stagione. Un riconoscimento che non avrebbe ricevuto però il dovuto valore, secondo il pilota spagnolo. Qui il suo amareggiato commento rilasciato a motorsport.com. Le parole amareggiate diMir È con ...

