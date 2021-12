Incendio in caserma dei carabinieri a Roma | un militare ferito

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A quanto ridai pompieri, l'è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al momento imprecisate

Ultime Notizie dalla rete : Incendio caserma

Terribilequello avvenuto poco fa nella scuola dei Carabinieri Salvo D'Acquisto in zona Tor di Quinto. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da diversi chilometri di distanza. Al ...Dopo di ciò, la troupe del Tg1 è stata trasportata in, dove è rimasta fino a sera finché ... caso a Corte Suprema A quel punto, scatta la scintilla che fa divampare un vero e proprio:...Un incendio è divampato nella caserma dei carabinieri Salvo d'Acquisto di Tor di Quinto a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si leva dal rogo ...Un incendio è divampato nella caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto di Tor di Quinto a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Un’alta colonna di fumo si leva dal rogo ed è visibile dall ...