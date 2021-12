Green pass, obbligatorio mostrarlo anche per i parlamentari. La decisione della Corte costituzionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Nessuna manifesta violazione delle attribuzioni dei parlamentari”. Per i parlamentari resta l’obbligo del Green pass per accedere alle Camere di appartenenza. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del gruppo misto Luigi Paragone e da un gruppo di deputati capitanato da Pino Cabras (L’Alternativa c’è) contro l’obbligo introdotto nei mesi scorsi. I giudici hanno ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari e che spettino all’autonomia delle due Camere l’interpretazione e l’applicazione dei rispettivi regolamenti. Oggetto del ricorso le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato – alla luce dell’articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Nessuna manifesta violazione delle attribuzioni dei”. Per iresta l’obbligo delper accedere alle Camere di appartenenza. Laha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del gruppo misto Luigi Paragone e da un gruppo di deputati capitanato da Pino Cabras (L’Alternativa c’è) contro l’obbligo introdotto nei mesi scorsi. I giudici hanno ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie deie che spettino all’autonomia delle due Camere l’interpretazione e l’applicazione dei rispettivi regolamenti. Oggetto del ricorso le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato – alla luce dell’articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 ...

