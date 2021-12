F1, risultati Test Abu Dhabi 2021: Robert Shwartzman il più veloce nel day-2, 6° Carlos Sainz (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiude in maniera definitiva il 2021 della F1 e sono stati i Test sulla pista di Yas Marina (Abu Dhabi) a sancire ciò. Dopo che il Mondiale è andato definitivamente in archivio con il titolo mondiale vinto dall’olandese della Red Bull Max Verstappen, le squadre hanno proseguito il proprio lavoro per una due-giorni di Test il cui epilogo vi è stato oggi. Sessioni importanti per provare le nuove gomme da 18 pollici che saranno introdotte dall’anno prossimo. Per questo, i giri sono stati effettuati sulle ‘mule-car’ e pertanto i crono vanno presi per quelli che sono. Alla fine della seconda giornata, quindi, il giovane russo Robert Shwartzman è stato il più veloce con la Haas, completando 130 giri e siglando il miglior riscontro di 1’25?348 a precedere di 0?461 il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiude in maniera definitiva ildella F1 e sono stati isulla pista di Yas Marina (Abu) a sancire ciò. Dopo che il Mondiale è andato definitivamente in archivio con il titolo mondiale vinto dall’olandese della Red Bull Max Verstappen, le squadre hanno proseguito il proprio lavoro per una due-giorni diil cui epilogo vi è stato oggi. Sessioni importanti per provare le nuove gomme da 18 pollici che saranno introdotte dall’anno prossimo. Per questo, i giri sono stati effettuati sulle ‘mule-car’ e pertanto i crono vanno presi per quelli che sono. Alla fine della seconda giornata, quindi, il giovane russoè stato il piùcon la Haas, completando 130 giri e siglando il miglior riscontro di 1’25?348 a precedere di 0?461 il ...

