“É sempre mezzogiorno” | gnocchi viola con frutti di mare di Gian Piero Fava

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)racconta il suo Natale, un Natale romano. Il cuoco capitolino, avvenente e talentuoso, tornato da poco su piazza, si cimenta nella preparazione di un primo piatto per la Vigilia. Ecco glicondi. Ingredienti 500 g patate, 100 g farina, 2 cucchiai di fecola, 1 uovo, salvia, timo, scorza di 1 limone, 1 scalogno, vino bianco, olio evo 300 g cozze, 300 g vongole, 1 spicchio d’aglio, 2 mazzetti prezzemolo, peperoncino, vino bianco 6 gamberi rossi, 1 lime, timo, lemon grass, sale e pepe, olio aromatico Procedimento In una pentola colma d’acqua fredda, immergiamo le patateintere ed aggiungiamo la scorza di limone, timo, salvia, scalogno e sale. Portiamo a bollore e lasciamo bollire per ...

È sempre mezzogiorno ricette di oggi 15 dicembre 2021: bombette di Totò di Mauro e Mattia Improta Direttamente da Napoli la coppia padre figlio formata da ...
È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici presenta il nuovo libro: "Mi vergogno quando promuovo le mie cose" E' in vendita il nuovo libro di Antonella ...