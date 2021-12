Covid oggi Svizzera, 11.167 contagi e 41 morti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 11.167 nuovi contagi da coronavirus, 41 decessi e 220 ricoveri per il Covid-19, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Mercoledì scorso c’erano stati 12.598 nuovi casi. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 78.307 test, con un tasso di positività del 14,26%. Nell’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 123.173. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1414,26. In Ticino, in 24 ore, si sono contate 264 nuove persone positive ma nessun decesso. Nei Grigioni, i nuovi contagi sono stati 176 e si è registrato un morto. Il 66,54% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 47,38% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, insi sono registrati 11.167 nuovida coronavirus, 41 decessi e 220 ricoveri per il-19, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Mercoledì scorso c’erano stati 12.598 nuovi casi. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 78.307 test, con un tasso di positività del 14,26%. Nell’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 123.173. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1414,26. In Ticino, in 24 ore, si sono contate 264 nuove persone positive ma nessun decesso. Nei Grigioni, i nuovisono stati 176 e si è registrato un morto. Il 66,54% della popolazione inè totalmente vaccinata. Il 47,38% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Anche tra i bimbi ricoveri e morti, vaccinare'. - SkyTG24 : #Covid19, 120 morti in 24 ore: mai così tanti dallo scorso 28 maggio. Aumentano i ricoveri - lucarango88 : 19 morti anche oggi; 38 nelle ultime 48 ore. ??#Veneto #Covid_19 #15dicembre Casi +3.677 (-411 561.882 +0,66%) Gua… - CGzibordi : in Italia da marzo 2020 ad oggi sono morti 1,168 mila persone, 90mila in più della media storica degli ultimi 3 an… -