Convocati Spezia, le scelte di Thiago Motta verso il Lecce

Convocati Spezia, il tecnico Thiago Motta ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la gara di Coppa Italia con il Lecce. Lo Spezia ha reso noti i giocatori che, per domani, saranno a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. 

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel.
Difensori: Reca, Kiwior, Hristov, Colley, Bastoni, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bertola.
Centrocampisti: Bourabia, Kovalenko, Sher, Agudelo, Nguiamba.
Attaccanti: Manaj, Verde, Podgoreanu, Nzola, Antiste, Strelec.

