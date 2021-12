“Che gran figura di m***a”: esplode il caos ad Uomini e Donne, verità imbarazzante (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nello studio del dating show Uomini e Donne è esploso un putiferio dopo una scoperta imbarazzante sulla storica tronista Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Appuntamento scoppiettante con Uomini e Donne questo pomeriggio a causa del Trono Classico. Nella puntata odierna, la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un annuncio molto importante e che vede coinvolta la tronista Andrea Nicole ed il suo corteggiatore Ciprian. I due hanno fatto il loro ingresso in studio insieme con una novità che nessuno si aspettava. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “A Natale entro nella casa del GF VIP”: rivelazione col botto, Signorini ha piazzato il colpaccio La tronista ha rivelato allo studio di aver incontrato il suo corteggiatore a casa ma soprattutto senza ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nello studio del dating showè esploso un putiferio dopo una scopertasulla storica tronista Lo studio di(screenshot Witty)Appuntamento scoppiettante conquesto pomeriggio a causa del Trono Classico. Nella puntata odierna, la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un annuncio molto importante e che vede coinvolta la tronista Andrea Nicole ed il suo corteggiatore Ciprian. I due hanno fatto il loro ingresso in studio insieme con una novità che nessuno si aspettava. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “A Natale entro nella casa del GF VIP”: rivelazione col botto, Signorini ha piazzato il colpaccio La tronista ha rivelato allo studio di aver incontrato il suo corteggiatore a casa ma soprattutto senza ...

