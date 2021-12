Alessandro Basciano verso il Grande Fratello Vip: è lui il sostituto di Giulio Raselli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alessandro Basciano, secondo quanto scritto da FanPage, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti che venerdì varcheranno la porta rossa. Sarebbe lui, infatti, il giovane single che prenderebbe il posto di Giulio Raselli, l’ex tronista messo in quarantena dalla produzione e poi scartato all’ultimo. Il curriculum di Basciano è identico a quello di Raselli: Temptation Island come tentatore e poi Uomini e Donne, ma se Giulio nel programma di Maria De Filippi è stato sia corteggiatore che tronista, Alessandro ha ricoperto solo il ruolo di corteggiatore. “Alessandro Basciano potrebbe essere un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l’ex corteggiatore ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 dicembre 2021), secondo quanto scritto da FanPage, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti che venerdì varcheranno la porta rossa. Sarebbe lui, infatti, il giovane single che prenderebbe il posto di, l’ex tronista messo in quarantena dalla produzione e poi scartato all’ultimo. Il curriculum diè identico a quello di: Temptation Island come tentatore e poi Uomini e Donne, ma senel programma di Maria De Filippi è stato sia corteggiatore che tronista,ha ricoperto solo il ruolo di corteggiatore. “potrebbe essere un nuovo concorrente delVip. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l’ex corteggiatore ...

