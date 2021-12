“Vlahovic alla Juventus…” | la battuta dell’ex non piacerà ai bianconeri

(Di martedì 14 dicembre 2021) Si fa un gran parlare del possibile approdo diJuventus. Un grande ex bianconero ha affrontato l’argomento con una. Se mancano ormai poche settimane all’inizio della prossima sessione di calciomercato, è anche vero che c’è grande incertezza su quelli che potrebbero essere le potenziali strategie da adottare. Soprattutto le big stanno cercando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mediagol : VIDEO Toni: “Vlahovic? Mi piacerebbe continuasse alla Fiorentina. La Juventus…” - sportli26181512 : Fiorentina, Caicedo torna di moda. Adesso è corsa a tre per il ruolo di vice-Vlahovic: Il feeling fra Caicedo e il… - MondoBN : EX JUVE, Toni: “A questa Juve manca Ronaldo. V - MikyTallicA : @Roby_BN Io sinceramente riporterei alla base subito Rovella, Fagioli, Dragusin e Ranocchia. Farei giocare Soulè e… - Mattytrenta4 : @NicoSchira @BianconeriZone L’unica anticipazione che prego tu indovini e di #Vlahovic alla #Juve! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic alla

Grande merito vapunta, il perno, il diamante di Firenze:si sta rivelando uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo, con una costanza nel segnare che va gola a tantissimi big club. ...Calciomercato Fiorentina: i viola sonoricerca di un vicee avrebbero messo gli occhi su Caicedo del Genoa La Fiorentina si sta godendo le meraviglie e i gol di Dusan, ma alle spalle del serbo c'è il nulla in rosa. ...Neanche il tempo di godersi la vittoria di Marassi che la Lazio è crollata ancora in trasferta. Il ko col Sassuolo ha di nuovo evidenziato le grandi problematiche di questo inizio ...La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa a gennaio. La società bianconera potrebbe lasciar partire diversi giocatori, fra questi Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il centrocampista ...