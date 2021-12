“Vergognati”, “Stai zitto”. Rissa in diretta tra Capezzone e Cerasa (Di martedì 14 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/Cpa-Cerasa-1.mp4 Lite tra Daniele Capezzone e Claudio Cerasa a Quarta Repubblica. Lo scontro si è scatenato durante la discussione sulla scelta di Mario Draghi di prorogare lo stato di emergenza, sul green pass e su tutto quello che ruota attorno alla gestione dell’emergenza sanitaria. Secondo il direttore del Foglio, prorogare la legislazione d’eccezione è d’obbligo e il lasciapassare uno “strumento fondamentale”. Capezzone, ovviamente, dissente. E ne nasce uno scontro all’ultimo sangue. Dalla puntata di Quarta Repubblica del 13 dicembre 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/Cpa--1.mp4 Lite tra Danielee Claudioa Quarta Repubblica. Lo scontro si è scatenato durante la discussione sulla scelta di Mario Draghi di prorogare lo stato di emergenza, sul green pass e su tutto quello che ruota attorno alla gestione dell’emergenza sanitaria. Secondo il direttore del Foglio, prorogare la legislazione d’eccezione è d’obbligo e il lasciapassare uno “strumento fondamentale”., ovviamente, dissente. E ne nasce uno scontro all’ultimo sangue. Dalla puntata di Quarta Repubblica del 13 dicembre 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

