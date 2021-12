Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia la trasmissione con Fabio Mantovani: ''Sono innamorata'' (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci e Fabio Mantovani lasciano insieme lo studio come nuova coppia ufficiale. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5,no insieme lo studio come nuova coppia ufficiale.

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - VittorioXlater : @rosadineve Mia figlia ne va pazza, io la evito. Mi sembra piaccia più alle donne che agli uomini, nel mio parentado. - Terry__29 : @80miriams Sono complimenti ha detto che le donne sono piu protagoniste degli uomini -