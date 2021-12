Uomini e Donne, Ida Platano scarica Diego Tavani: “Sei il peggiore di tutti” (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonostante il tentativo di riavvicinamento del cavaliere, Ida Platano sembra convinta a non voler avere più niente a che fare con Diego Quella che abbiamo visto durante le riprese dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” è una Ida Platano estremamente delusa, non essendosi ancora ripresa dalla rottura con Diego. E pensare che fino a meno L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonostante il tentativo di riavvicinamento del cavaliere, Idasembra convinta a non voler avere più niente a che fare conQuella che abbiamo visto durante le riprese dell’ultima puntata di “” è una Idaestremamente delusa, non essendosi ancora ripresa dalla rottura con. E pensare che fino a meno L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - MinisteroDifesa : #14dicembre Il Ministro @guerini_lorenzo, al Policlinico Gemelli #Roma per ringraziare in occasione delle festività… - Marco02839896 : RT @matteosalvinimi: Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni giorno… - BlobRai3 : RT @FlorisFloris9: #Blob forse stasera la scampo non mettono un siparietto di uomini e donne a #blob -