Uomini e Donne | Ida in lacrime per Diego | “La delusione più grande”

Anche se in molti sognano di rivederli insieme, tra Ida Platano e Diego Tavani non sembra esserci più nessuna possibilità. I due, che qualche tempo fa erano pronti ad uscire insieme, si sono ormai separati e l'uomo sta addirittura conoscendo altre Donne, cosa che alla parrucchiera bresciana non è per niente andata giù! Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, amatissimo dating show di Maria De Filippi che ha regalato al pubblico emozioni e colpi di scena. Protagoniste delle puntata sono state Andrea Nicole, che ha avuto uno scontro con il suo corteggiatore Ciprian a causa di una infelice provocazione che lui le ha rivolto, e Ida Platano. Quest'ultima, infatti, si è detta molto delusa da Diego Tavani, che dopo aver chiuso con lei sta già facendo la conoscenza di nuove dame.

