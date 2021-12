Tragedia di Ravanusa | trovati gli ultimi due dispersi padre e figlio

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che ha… - virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : La tragedia di Ravanusa, non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli… - Dome689 : RT @TgLa7: #Ravanusa Poco dopo il ritrovamento del corpo di Calogero Carmina, 59 anni, è stato individuato quello del figlio Giuseppe, 33 a… - TgLa7 : #Ravanusa Poco dopo il ritrovamento del corpo di Calogero Carmina, 59 anni, è stato individuato quello del figlio G… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Ravanusa

... 88 anni, uno dei due dispersi dell'esplosione diche ancora mancavano all'appello. Il ...Intanto proseguono le indagini per capire le cause della diffusa fuga di gas all'origine dellaLo hanno trovato sotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'esplosione di sabato scorso a: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittima dellache ha sconvolto la cittadina a pochi chilometri da Agrigento. Poco dopo I vigili del fuoco hanno rintracciato Giuseppe, figlio ...un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia. La Protezione civile della Regione siciliana ha invece attivato una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati ...RAVANUSA – La tragedia di Ravanusa si arricchisce di un’altra atroce perdita. È stato ritrovato poco fa dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, uno dei due dispersi dell’esplosione di Ravan ...