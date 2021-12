Traffico Roma del 14-12-2021 ore 18:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera In redazione massimo veschi andiamo subito ad aggiornare la situazione del Traffico intenso e vari piccoli incidenti stanno provocando lunghe code sulla carreggiata interna del cellulare code che incontriamo dall’uscita Garcia fino alla Romanina situazione analoga sulla carreggiata esterna Anche qui si sta in fila per un lungo tratto dalla Roma Fiumicino alla Romanina Traffico molto intenso Anche sulla tangenziale est e ci sono code in lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio via Salaria in direzione San Giovanni ma troviamo code anche sulla carreggiata opposta direzione Stadio Olimpico tra via delle Valli e la rabbia e poi a seguire una lunga coda si incontra all’interno della galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti ancora in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera In redazione massimo veschi andiamo subito ad aggiornare la situazione delintenso e vari piccoli incidenti stanno provocando lunghe code sulla carreggiata interna del cellulare code che incontriamo dall’uscita Garcia fino allanina situazione analoga sulla carreggiata esterna Anche qui si sta in fila per un lungo tratto dallaFiumicino allaninamolto intenso Anche sulla tangenziale est e ci sono code in lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio via Salaria in direzione San Giovanni ma troviamo code anche sulla carreggiata opposta direzione Stadio Olimpico tra via delle Valli e la rabbia e poi a seguire una lunga coda si incontra all’interno della galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti ancora in ...

