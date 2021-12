Quirinale, Letta: “Forze politiche rinfoderino baionette, serve responsabilità” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Le Forze politiche devono dimostrare responsabilità, facendo tutte la scelta migliore per quello che riguarda il Quirinale, quando sarà a fine gennaio, una scelta in cui ognuno rinfodera la baionette”. Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Tommaso Greco ‘La legge della fiducia. Alle radici del diritto’ alla Camera. “Questa continuazione” dell’emergenza, sottolinea, “ci deve far riflettere anche sul tempo che stiamo vivendo: un tempo in cui questa emergenza, la situazione particolare che viviamo, la situazione particolare che il Parlamento vive e che una maggioranza così larga vive nel rapporto col governo, mi fa dire e pensare che la condizione attuale – quella di una larga coalizione, di una larga intesa – debba continuare e debba traslarsi anche nella scelta del Capo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ledevono dimostrare, facendo tutte la scelta migliore per quello che riguarda il, quando sarà a fine gennaio, una scelta in cui ognuno rinfodera la”. Così Enricoalla presentazione del libro di Tommaso Greco ‘La legge della fiducia. Alle radici del diritto’ alla Camera. “Questa continuazione” dell’emergenza, sottolinea, “ci deve far riflettere anche sul tempo che stiamo vivendo: un tempo in cui questa emergenza, la situazione particolare che viviamo, la situazione particolare che il Parlamento vive e che una maggioranza così larga vive nel rapporto col governo, mi fa dire e pensare che la condizione attuale – quella di una larga coalizione, di una larga intesa – debba continuare e debba traslarsi anche nella scelta del Capo ...

