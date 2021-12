Primo ‘Question Time’ | prosegue lo scontro su pini e dirigenti | tempi lunghi per gli alloggi di Capodimonte

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDebutto in streaming per ila palazzo Mosti, lo spazio che il Consiglio Comunale dedica alle interrogazioni e alle interpellanze. Una seduta particolarmente corposa quella tenutasi questa mattina dato il tanto materiale presentato nelle scorse settimane dagli esponenti di minoranza. Non sono mancati, come prevedibile, alcuni problemi tecnici ma soprattutto vivaci botta e risposta tra gli opposti banchi, seppur virtuali. Alcune vicende, in particolare, vivranno un ulteriore appendice. E’ il caso della questione relativa aidel viale Atlantici e che presto arriverà all’attenzione dell’aula considerata la volontà di Rosetta De Stasio, unica rappresentante di ‘Prima Benevento’, di trasformare l’interpellanza in mozione. Lo stesso percorso lo seguirà la nomina nel Cda della Gesesa di Oberdan ...