Prima i fondi, poi i diritti tv: Tebas sta mostrando alla Serie A come si fa il manager (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima i fondi, poi i diritti tv. Mentre il calcio italiano continua ad autoproclamarsi “grande industria” e a lamentarsi della cattiva politica che non lo aiuta, in Spagna Javier Tebas dà lezioni di management. Il presidente della Liga sta stravincendo tutte le sue battaglie, e sta portando alla Liga la liquidità che tanto manca a tutti i club in tutta Europa. Sta facendo, cioé, il suo lavoro. E lo sta facendo benone. La Liga ha appena venduto i diritti tv al ticket Dazn-Telefonica per i prossimi cinque anni per 4.950 milioni, cinque miliardi. Il precedente contratto, che termina quest’anno, con Movistar valeva 2.940 milioni di euro per un ciclo di tre stagioni. Movistar-Telefonica trasmetterà cinque partite al giorno e DAZN altre cinque. Un’operazione che per continuità finanziaria ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021), poi itv. Mentre il calcio italiano continua ad autoproclamarsi “grande industria” e a lamentarsi della cattiva politica che non lo aiuta, in Spagna Javierdà lezioni di management. Il presidente della Liga sta stravincendo tutte le sue battaglie, e sta portandoLiga la liquidità che tanto manca a tutti i club in tutta Europa. Sta facendo, cioé, il suo lavoro. E lo sta facendo benone. La Liga ha appena venduto itv al ticket Dazn-Telefonica per i prossimi cinque anni per 4.950 milioni, cinque miliardi. Il precedente contratto, che termina quest’anno, con Movistar valeva 2.940 milioni di euro per un ciclo di tre stagioni. Movistar-Telefonica trasmetterà cinque partite al giorno e DAZN altre cinque. Un’operazione che per continuità finanziaria ...

