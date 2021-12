No vax, alcuni portano temi comprensibili ma le restrizioni servono a proteggere loro (Di martedì 14 dicembre 2021) di Derek L’obiettivo dichiarato della vaccinazione era fin da subito la riduzione del rischio ospedale e del rischio morte. Ricordo benissimo il professor Massimo Galli a fine primavera ribadire questi concetti. Non era certo che i vaccini, studiati sulla prima versione del Covid-19 e non sulle successive varianti ben più contagiose, potessero contenere la trasmissione del virus, ma era ormai chiaro che avrebbero ridotto la probabilità per un contagiato vaccinato di finire in ospedale, in terapia intensiva e morire. Del resto i dati, se letti oggettivamente, oggi dimostrano questa situazione. A seconda dei momenti, dei luoghi presi in esame, il rischio morte per un non vaccinato positivizzato appare dalle sette alle dieci volte superiore (e forse anche oltre) rispetto a un vaccinato. Ma questo evidentemente non basta. Purtroppo, la percentuale di persone che non hanno ancora fatto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) di Derek L’obiettivo dichiarato della vaccinazione era fin da subito la riduzione del rischio ospedale e del rischio morte. Ricordo benissimo il professor Massimo Galli a fine primavera ribadire questi concetti. Non era certo che i vaccini, studiati sulla prima versione del Covid-19 e non sulle successive varianti ben più contagiose, potessero contenere la trasmissione del virus, ma era ormai chiaro che avrebbero ridotto la probabilità per un contagiato vaccinato di finire in ospedale, in terapia intensiva e morire. Del resto i dati, se letti oggettivamente, oggi dimostrano questa situazione. A seconda dei momenti, dei luoghi presi in esame, il rischio morte per un non vaccinato positivizzato appare dalle sette alle dieci volte superiore (e forse anche oltre) rispetto a un vaccinato. Ma questo evidentemente non basta. Purtroppo, la percentuale di persone che non hanno ancora fatto la ...

