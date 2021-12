NBA 2021-2022, i risultati della notte (14 dicembre). Curry sfiora il record, ma Golden State vince. Phoenix cade con i Clippers (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono nove in una notte NBA che non verrà ricordata come quella del record di Steph Curry. La stella degli Warriors, infatti, non ha raggiunto Ray Allen nella classifica dei giocatori con più triple segnate nella storia, rimanendo a -1 dall’ex giocatore di Boston e Miami. Niente record, ma almeno è arrivata la vittoria per Steph e compagni, visto che Golden State ha espugnato il campo degli Indiana Pacers per 102-100 grazie ad un canestro nei secondi finali di Kevon Looney. Curry chiude con 26 punti, ma con 5/15 dall’arco, dimostrazione di come Steph abbia cercato in tutti i modi (esagerando per coach Kerr) di battere il record già questa notte. Indiana ha assaporato la vittoria grazie anche ai 30 punti e 10 rimbalzi di Domantas ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono nove in unaNBA che non verrà ricordata come quella deldi Steph. La stella degli Warriors, infatti, non ha raggiunto Ray Allen nella classifica dei giocatori con più triple segnate nella storia, rimanendo a -1 dall’ex giocatore di Boston e Miami. Niente, ma almeno è arrivata la vittoria per Steph e compagni, visto cheha espugnato il campo degli Indiana Pacers per 102-100 grazie ad un canestro nei secondi finali di Kevon Looney.chiude con 26 punti, ma con 5/15 dall’arco, dimostrazione di come Steph abbia cercato in tutti i modi (esagerando per coach Kerr) di battere ilgià questa. Indiana ha assaporato la vittoria grazie anche ai 30 punti e 10 rimbalzi di Domantas ...

