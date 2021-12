“Mi dispiace per loro, non ci saranno”. Amadeus costretto a parlare dopo la polemica su Sanremo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il direttore artistico di Sanremo 2022, Amadeus, si è ovviamente presentato alla conferenza stampa che ha avuto luogo per Sanremo Giovani. In tale occasione ha cercato di ribadire quanto sia dispiaciuto per coloro che non parteciperanno al Festival dei Big. Come a esempio i Jalisse, che hanno criticato la loro esclusione. Sono ben 25 anni che i Jalisse sono tagliati fuori dal Festival di Sanremo, la coppia di artisti aveva trionfato al primo posto dello storico concorso canoro nel 1997 con il brano Fiumi di parole, era la 47esima edizione. Di conseguenza sono loro a capo delle maggiori polemiche scatenatesi contro Amadeus e la gara musicale. Quest’ultimo ha cercato di cogliere la prima buona occasione per spiegare pubblicamente la sua ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 dicembre 2021) Il direttore artistico di2022,, si è ovviamente presentato alla conferenza stampa che ha avuto luogo perGiovani. In tale occasione ha cercato di ribadire quanto sia dispiaciuto per coche non parteciperanno al Festival dei Big. Come a esempio i Jalisse, che hanno criticato laesclusione. Sono ben 25 anni che i Jalisse sono tagliati fuori dal Festival di, la coppia di artisti aveva trionfato al primo posto dello storico concorso canoro nel 1997 con il brano Fiumi di parole, era la 47esima edizione. Di conseguenza sonoa capo delle maggiori polemiche scatenatesi controe la gara musicale. Quest’ultimo ha cercato di cogliere la prima buona occasione per spiegare pubblicamente la sua ...

