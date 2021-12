Mattarella esorta a mantenere alta la guardia sul Covid 

Leggi su agi

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Nei due anni passati non abbiamo potuto svolgere questa cerimonia in presenza, ora possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono molta attenzione e prudenza". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio, ha accolto al Quirinale gli Alfieri della Repubblica per consegnare loro i premi assegnati negli anni 2019, 2020, 2021. "Avete dimostrato - ha detto ai giovani eroi civili premiati - che i giovani sono portatori dei valori di solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune, della convivenza" e "questo è il miglior investimento per il futuro del nostro Paese". "Siete tanti ma potreste essere molti di più, perché non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, alcune migliaia potrebbero essere qui, ...