La chat con il David di Michelangelo: chiacchierare con la statua ora si può (Di martedì 14 dicembre 2021) Sa quando è stato realizzato e perchè è raffigurato nudo, ma di fronte alle domande più complesse per il momento fa scena muta. Ma presto migliorerà, 'stimolato' proprio dalle curiosità dei visitatori. Leggi su lanazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Sa quando è stato realizzato e perchè è raffigurato nudo, ma di fronte alle domande più complesse per il momento fa scena muta. Ma presto migliorerà, 'stimolato' proprio dalle curiosità dei visitatori.

