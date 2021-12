Jennifer Lopez ultraglow e meravigliosa con i nuovi capelli rosa confetto

Leggi su diredonna

(Di martedì 14 dicembre 2021)è una visione incon il nuovo hairstyle total pink. A un passo dall’anno nuovo la cantante si è concessa un cambio look per arrivare al 2022 in grande stile, trasformando totalmente il suo colore didalla solita nuance caramello al. Una tonalità(ultraluminosa) che si abbina alla perfezione con il colorito del suo viso, facendolo rispendere di luce. D’altra parte, il 2021 è stato l’anno del: tantissime altre celebrità lo hanno scelto per giocare con la propria chioma. Kaya Gerber, Demi Lovato, Dua Lipa, Shakira, Halsey, Cardi B, Madonna, tutte hanno optato per una metamorfosi che comprendesse diverse sfumature di questo colore. C’è chi lo ha utilizzato in maniera più cauta, magari soltanto ...