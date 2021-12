Inchiesta Open, la Giunta del Senato respinge la pregiudiziale di Grasso (Leu) su Renzi (Di martedì 14 dicembre 2021) Se lo aggiudica Matteo Renzi il primo round sul “caso Open” nella Giunta per le immunità del Senato, presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri. La commissione ha infatti respinto la pregiudiziale presentata dal Senatore Pietro Grasso, di Leu, contro la documentazione depositata da Renzi. Come si ricorderà, anche dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva aveva duramente contestato l’operato della Procura della Repubblica di Firenze, che lo ha indagato per finanziamento illecito, nell’ambito dell’Inchiesta sulla fondazione Open. Agli inquirenti, Renzi ha obiettato di aver inserito negli atti chat intercettate quando lui era già parlamentare. Da qui la presentazione di una memoria contro la cui ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Se lo aggiudica Matteoil primo round sul “caso” nellaper le immunità del, presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri. La commissione ha infatti respinto lapresentata dalre Pietro, di Leu, contro la documentazione depositata da. Come si ricorderà, anche dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva aveva duramente contestato l’operato della Procura della Repubblica di Firenze, che lo ha indagato per finanziamento illecito, nell’ambito dell’sulla fondazione. Agli inquirenti,ha obiettato di aver inserito negli atti chat intercettate quando lui era già parlamentare. Da qui la presentazione di una memoria contro la cui ...

Advertising

SecolodItalia1 : Inchiesta Open, la Giunta del Senato respinge la pregiudiziale di Grasso (Leu) su Renzi - iosonofil : Assalto alla CGIL. Inchiesta chiusa. Castellino e Fiore passeranno kl Natale in carcere. La procura chiede il giudi… - CiaobyDany : RT @Open_gol: L’inchiesta punta sui controlli carenti in una zona ad alto rischio per le perdite di metano. Italgas: in zona solo intervent… - Open_gol : L’inchiesta punta sui controlli carenti in una zona ad alto rischio per le perdite di metano. Italgas: in zona solo… - DemoSinergia : RT @mariamacina: Non la imbarazza avere inchieste a suo carico come quella su Open, mentre veste i panni di senatore della Repubblica? Re… -