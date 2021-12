Girma Castelli (Orecchiella) vince la 'Corsa di Babbo Natale'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Oltre 400 podisti hanno dato vita, in una mattinata di freddo glaciale, all'edizione 2021 della "di", che la società Montecatini Marathon, con il patrocinio delle amministrazioni ...

Vittoria assoluta uomini per(Orecchiella Garfagnana), che precede sul traguardo Marco Benseni (Atletica Vinci), terzo posto per Simone Orsucci (Virtus Lucca); quarto si classifica ...Orecchiella, a partire dal giovane, vice campione regionale della categoria Promesse, con l'ottimo time di 32:48. Da un giovane ad un ? mito, Franco Olivari, intramontabile atleta, ...Montecatini Terme (Pistoia), 13 dicembre 2021 - Oltre 400 podisti hanno dato vita in una mattinata di freddo glaciale all’edizione 2021 della Corsa di Babbo Natale, promossa dalla società Montecatini ...La vittoria assoluta è andata a Girma Castelli fra gli uomini e a Cristina Mariani fra le donne. Presenti oltre 400 podisti a Montecatini Oltre 400 podisti hanno dato vita in una mattinata di freddo g ...