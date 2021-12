Gf Vip | bestemmia in diretta? I precedenti parlano chiaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I social chiedono la squalifica di un concorrente nella casa del Gf Vip per averto in. A parlare sono i. Puntata ricca di colpi di scena al Gf Vip. Tutti i piani sono stati ribaltati con lo scontro del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alla fine della fiera l’attore

Ultime Notizie dalla rete : Vip bestemmia

...2021 e Alfonso Signorini finisce nuovamente sotto accusa. Il conduttore ieri sera ha tenuto il timone della trasmissione facendo finta che le polemiche su Soleil Sorge e la presuntanon ...A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratelloè scoppiato l'ennesimo caso. Una rivolta in piena regola contro Soleil Stasi , che sta tenendo ... che a molti è sembrata proprio una. ...I social chiedono la squalifica di un concorrente nella casa del Gf Vip per aver bestemmiato in diretta. A parlare sono i precedenti.Al GF Vip Soleil pronuncia una bestemmia in diretta? Photo Credits: Kikapress. Soleil Sorge bestemmia al GF Vip? – GF Vip, lite tra Gianmaria e Soleil per una bottiglia di vino: Alex interviene e…. Al ...