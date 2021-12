GF Vip, Alfonso Signorini: “Nella Casa sarà un Natale di grande festa” (Di martedì 14 dicembre 2021) Quello dentro la Casa del grande Fratello Vip sarà un Natale di festa, di grande divertimento ma senza diretta, proprio come per la fine dell’anno. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore del reality di Canale 5 che a Tv Sorrisi e Canzoni svela in anteprima qualche particolare della puntata del 25 dicembre… Come da tradizione la Vigilia di Natale, Alfonso Signorini non sarà in diretta con il grande Fratello Vip. Per il direttore di Chi è una data sacra che trascorre a Casa, da solo, prima di recarsi Nella sua Casa di montagna, a Cortina. Dal 20 dicembre si è deciso di sospendere la doppia messa in onda che ritornera? regolarmente poi dal 20 gennaio, il ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 14 dicembre 2021) Quello dentro ladelFratello Vipundi, didivertimento ma senza diretta, proprio come per la fine dell’anno. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore del reality di Canale 5 che a Tv Sorrisi e Canzoni svela in anteprima qualche particolare della puntata del 25 dicembre… Come da tradizione la Vigilia dinonin diretta con ilFratello Vip. Per il direttore di Chi è una data sacra che trascorre a, da solo, prima di recarsisuadi montagna, a Cortina. Dal 20 dicembre si è deciso di sospendere la doppia messa in onda che ritornera? regolarmente poi dal 20 gennaio, il ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, gaffe pazzesca di Alfonso Signorini: “Ma cosa hai una malformazione” - infoitcultura : Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: Soleil ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2021? - infoitcultura : Gf Vip, brutta pagina per Alfonso Signorini: Stefano Bettarini aveva ragione - SaCe86 : #GFVip, brutta pagina per Alfonso Signorini: Stefano Bettarini aveva ragione - occhio_notizie : 'Alfonso non proseguo! Ho dei problemi fisici e devo fare dei controlli' La decisione di Francesca Cipriani al… -