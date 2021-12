Fatture false, maxi frode da 30 milioni di euro: arresti e perquisizioni in tutta Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Tre imprenditori arrestati in provincia di Varese, 70 aziende sotto indagine e perquisizioni in tutta Italia. È il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza nell’ambito di una maxi-frode riguardante società sparse sul territorio nazionale che, dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di Fatture per operazioni inesistenti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) Tre imprenditori arrestati in provincia di Varese, 70 aziende sotto indagine ein. È il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza nell’ambito di unariguardante società sparse sul territorio nazionale che, dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30didiper operazioni inesistenti.

