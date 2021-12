Covid: oggi 20.677 casi e 120 morti, positività in calo al 2,7% (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Sono 20.677 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.712 di ieri, con 776.563 tamponi, 463mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 4,1% al 2,7%. In aumento i decessi, 120 (ieri 98), mai così tanti dal 28 maggio scorso (quando furono 126): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia sono 135.049. Ancora in crescita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (ieri +27) con ben 93 ingressi del giorno, e salgono a 863, mentre i ricoveri ordinari sono 212 in più (ieri +254), 7.163 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+4.088), seguita da Lombardia (+3.830), Lazio (+1.921), Piemonte (+1.853), Emilia Romagna (+1.845) e Campania (+1.304). I contagi totali in Italia dall'inizio della ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Sono 20.677 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.712 di ieri, con 776.563 tamponi, 463mila in più, tanto che il tasso dicala dal 4,1% al 2,7%. In aumento i decessi, 120 (ieri 98), mai così tanti dal 28 maggio scorso (quando furono 126): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia sono 135.049. Ancora in crescita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (ieri +27) con ben 93 ingressi del giorno, e salgono a 863, mentre i ricoveri ordinari sono 212 in più (ieri +254), 7.163 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+4.088), seguita da Lombardia (+3.830), Lazio (+1.921), Piemonte (+1.853), Emilia Romagna (+1.845) e Campania (+1.304). I contagi totali in Italia dall'inizio della ...

Advertising

repubblica : Covid, oggi 20.677 nuovi casi e 120 morti. Il tasso di positivita' al 2,7% - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - sole24ore : #Covid, stato di #emergenza esteso al 31 marzo: oggi il Consiglio dei ministri. ?? I numeri non consentono di tempor… - Laura_in_cucina : Troppi contagi covid, a Baricella #Bologna scuola chiusa da oggi - Armageddon5567 : COVID. Oggi 120 decessi, spero tutti Novax. Quelli dei clisteri di candeggina, del vermicida per cavalli. Più né cr… -