**Covid: bozza dl, proroga stato emergenza al 31/3, 6 mln per stock vaccini in sito militare** (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. La bozza del dl sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, conferma il congelamento di altri tre mesi dello stato di emergenza e di tutto quel che ne consegue. Nel decreto, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all'articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. "Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future - si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) -dellodial 31 marzo. Ladel dl sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, conferma il congelamento di altri tre mesi dellodie di tutto quel che ne consegue. Nel decreto, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all'articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in unmilitare individuato dal commissario Figliuolo, unodi. "Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future - si ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: bozza dl, proroga stato emergenza al 31/3, 6 mln per stock vaccini in sito militare**... - Mereditella : @urrycanetheone @BelpietroTweet controlla meglio - Geronimissimooo : Dunque, pare sia una bozza dell'allora Ministro #Lorenzin (un'altra de bona) ma la delega di attuazione è stata dat… - EraldoFR : In Austria, chi non si vaccina contro il covid dovrà pagare una multa da 600 a 3600 euro. E' quanto si legge nella… - CsArianna : Sogni sereni e dove trovarli: Seduta di laurea rimandata di due anni per colpa del covid, la organizzano senza av… -