Coronavirus | i dati del 14 dicembre | +384 positivi a Monza e in Brianza | i numeri della Lombardia 2 | 2%

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva iniziano… - PasqualeMarro : #CoronavirusCampania: dati di oggi 14 dicembre 2021 - VanyaVashchak : RT @RegLombardia: ??A fronte di 172.462 tamponi effettuati, sono 3.830 i nuovi positivi (2,2%). ?? Consulta online la piattaforma con i dati… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, bollettino 14 dicembre: i dati aggiornati sul COVID-19 - FedericoCaruso : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #14dicembre 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #IoSeguoTgr h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

La crescita della variante Omicron delnel Regno Unito sta ora rispecchiando quella ... E idi laboratorio, afferma sempre Pfizer, mostrano che la pillola sembra essere efficace anche ...S ono 776.363 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 313.536. In netto calo il ...I dati di oggi, martedì 14 dicembre 2021 ... i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (+50). (Prima la Martesana) Coronavirus, il bollettino del 14 dicembre 2021: i nuovi positivi in ogni regione.Sono 20.677 i nuovi positivi ai test per il Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un gio ...