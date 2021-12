Como-Reggina: formazioni e dove vederla (Di martedì 14 dicembre 2021) Sabato 18 Dicembre 2021 nello Stadio Giuseppe Sinigaglia alle ore 14:00 si disputerà la partita Como-Reggina di Serie B. I padroni di casa hanno perso con il Monza, e hanno pareggiato con Parma e Cittadella. Infine hanno perso con il Pisa e hanno vinto con il Vicenza. Gli ospiti hanno perso per cinque consecutive con Cremonese, Benevento, Ascoli, Lecce e Alessandria. Como-Pisa: formazioni e dove vederla Reggina Alessandria (probabili formazioni e Tv) Como-Reggina: probabili formazioni Como (4-4-2): Facchin, Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou, Iovine, Bellemo, Kabashi, Parigini, La Gumina, Cerri. Allenatore: GiaComo Gattuso. Giocatori da tenere d’occhio: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Sabato 18 Dicembre 2021 nello Stadio Giuseppe Sinigaglia alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. I padroni di casa hanno perso con il Monza, e hanno pareggiato con Parma e Cittadella. Infine hanno perso con il Pisa e hanno vinto con il Vicenza. Gli ospiti hanno perso per cinque consecutive con Cremonese, Benevento, Ascoli, Lecce e Alessandria.-Pisa:Alessandria (probabilie Tv): probabili(4-4-2): Facchin, Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou, Iovine, Bellemo, Kabashi, Parigini, La Gumina, Cerri. Allenatore: GiaGattuso. Giocatori da tenere d’occhio: ...

Advertising

LineaLane : La distanza dalla linea racconta quanto si stia under o over performando. Se (un grande se) questa logica fosse cor… - citynowit : 'Noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi e che ci sia un seguito significativo a Como è un segnale importante. Questo… - Strill_it : Como-Reggina: sold-out il settore ospiti, i tifosi amaranto a caccia di biglietti in altri settori - infoitsport : Reggina, è ufficiale il ritorno in panchina del calabrese Toscano. Primo test a Como - ilregginoit : Saranno 375 i sostenitori amaranto presenti al Sinigaglia per la sfida che segnerà il ritorno di Mimmo Toscano in p… -