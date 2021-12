Coding nelle scuole, con il Pnrr c’è l’ok per introdurlo in ogni ordine e grado. Approvato emendamento Aprea (FI) (Di martedì 14 dicembre 2021) “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore del Pnrr Pella, con i Gruppi di Forza Italia delle Commissioni Cultura e Bilancio e con il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Bergamini, è stato Approvato l’emendamento a mia firma che introduce lo studio del Coding nella scuola italiana". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore delPella, con i Gruppi di Forza Italia delle Commissioni Cultura e Bilancio e con il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Bergamini, è statol’a mia firma che introduce lo studio delnella scuola italiana". L'articolo .

Advertising

ProDocente : Coding e pensiero computazionale: come applicarli correttamente nelle scuole dell’infanzia e primaria entro il 2022… - zazoomblog : Coding e pensiero computazionale: come applicarli correttamente nelle scuole dell’infanzia e primaria entro il 2022… - orizzontescuola : Coding e pensiero computazionale: come applicarli correttamente nelle scuole dell’infanzia e primaria entro il 2022… - CyberSecHub0 : RT @GeeksAcademyEu: E tu come ti stai attrezzando? Decidi anche tu di stare dalla parte giusta della storia. ?Formati con #GeeksAcademy e l… - GeeksAcademyEu : E tu come ti stai attrezzando? Decidi anche tu di stare dalla parte giusta della storia. ?Formati con #GeeksAcademy… -